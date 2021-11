Kinderen wachten soms dagen op test en uitslag: ‘Dochter (6) mag alleen met negatieve test naar school’

Interview Ginita (26) uit Nootdorp is Bolly­woodster: ‘In India word ik verafgood, maar ik ben te Dutch voor kapsones’

Ginita Sunaina (26) speelt in Bollywoodfilms en leidt een leven in luxe. ,,Als ik last heb van zon in mijn ogen, dan zorgt een spotboy voor een parasol.” Het belangrijkste voordeel van haar sterrenstatus ondervond ze vorig jaar, toen haar vader corona kreeg.

