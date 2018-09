Kinderen zijn hondenpoep bij school zat

Hij had het de vorige dag nog, zegt de 9-jarige Aboubacar uit groep 6. In een drol getrapt, hier in de Lange Lombardstraat, de toegangsweg naar school. Hij tilt zijn schoen op. Aboubacar heeft goed gepoetst, er is geen vlekje meer te zien.



Het is vies, vindt Lina (9). Ook al is ze tot nu toe nog nooit in de poep getrapt, het is al vervelend genoeg om hink-stap-springend naar school te moeten lopen. Dat vindt ook Pepijn van den Nieuwendijk, vader van twee zonen op de Carolusschool aan het Haagse Westeinde, die de anti-hondenpoepactie bedacht. Heel veel kinderen lopen van de Lange Lombardstraat naar school, en daar ligt het - ook al zet de gemeente hier de hondenpoepzuiger in - geregeld vol met drollen, weet hij. ,,Hele hopen soms.'' Dat komt omdat het een beetje een stil straatje is, denkt hij. ,,In het donker wanen mensen zich hier onbespied.''