Kinderfietspaden op veldjes om aan het verkeer te wennen

Abigaile Espaillat Mejia (12) en Dio Jakob (12) stappen van hun fiets op het Oranjeplein. Ze hebben net een rondje gefietst om 'verkeerproof' te worden. Dat er op het Krajicekveldje op het plein zo’n 30 kinderen oefenen om zich zeker te voelen op hun fiets in het verkeer, is mede aan hen te danken. Want Abigaile en Dio zitten in de Kinderraad die meedenkt met de ANWB om het verkeer veiliger te maken.



,,We hadden bedacht dat er aparte kinderfietspaden moeten komen’’, zeggen de leerlingen van de Jan Ligthartschool in de Schilderswijk. ,,Omdat zulke fietspaden niet zomaar aangelegd kunnen worden, hebben we contact gezocht met de Krajicek Foundation’’, zegt een woordvoerder van de ANWB. En nu ligt er het eerste oefenparcour in Den Haag.