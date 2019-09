Kinderkoning Yusuf (14) houdt Troonrede in Ridderzaal: ‘Meer praten met depressieve jongeren’

De ministers Bruno Bruins en Hugo de Jonge van volksgezondheid beamen dat depressie en stress bij jongeren aandacht verdient. ,,Ik ben geen arts, maar misschien is wat minder op telefoons en tablets kijken een begin?” zegt minister Bruins in een eerste reactie. ,,Meer met elkáár praten.” Zijn eigen kinderen zijn - ‘gelukkig’ - soms maar een kort moment depressief. ,,Als ze een slecht cijfer halen bijvoorbeeld.”



Maar Bruins zegt heel goed te begrijpen over welke groep jongeren koning Yusuf het heeft. Minister De Jonge wijst erop dat staatssecretaris Blokhuis een campagne is begonnen onder het motto ‘Hey, het is oké’ - om te praten over angst en paniekaanvallen. Het is precies wat koning Yusuf zelf voorstelt: let op elkaar en ga met elkaar in gesprek als je denkt dat iemand depressief is.



De 14-jarige Yusuf Khalid, leerling van het Vossius Gymnasium in Amsterdam, heeft zijn Troonrede zelf geschreven en zelf voor het onderwerp gekozen. ,,Een vriendin van mij had een depressief meisje in haar klas. Dat meisje trok zich steeds meer terug. Dat vriendinnetje is toen naar de ouders van dat meisje gegaan om er over te praten en zo is ze bij professionele hulp terechtgekomen.” Kinderkoning Khalid vindt dat zij heel goed heeft gehandeld. ,,Depressief zijn en niet voortdurend gelukkig zijn is een taboe onder jongeren. Dat moeten we doorbreken.”