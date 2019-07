Kinderopvang gaat samenwerking aan met Jeugdformaat

Woning­markt koelt iets af: Huizen in de regio staan langer te koop en er valt weer wat meer te kiezen

10:07 Is de gekte op de huizenmarkt inderdaad voorbij? Of, zoals ze dat in makelaarskringen noemen: is het sentiment omgeslagen? En gaan de prijzen na jaren van aanhoudende stijging van de woningprijzen eindelijk weer eens omlaag? Nee, zover is het nog niet, blijkt uit de vandaag gepresenteerde transacties van het afgelopen kwartaal. Maar wel staan huizen in de hele regio langer te koop nu en valt er voor woningzoekenden weer wat meer te kiezen.