Kinderopvang gebukt onder nieuwe wet

'Laten we ervoor waken met de nieuwe regels het kind niet met het badwater weg te gooien', schrijft wethouder Bruines in een brief aan de Haagse gemeenteraad. 'Ik hou de vinger aan de pols en zal - als dat aan de orde is - in gesprek gaan met de minister'. De problemen met de nieuwe wet worden sinds de invoering op 1 januari flink besproken. Zo mogen baby's nog met maximaal twee medewerkers te maken krijgen, het zogeheten vastegezichtencriterium. In de praktijk is daar, zeker bij ziekte of calamiteiten, lastig aan te voldoen. Ook andere criteria zijn wel erg scherp, volgens de branche. Zo zouden kinderopvangorganisaties veel te strikt moeten aangeven wanneer er op de dag minder beroepskrachten op een groep staan. (Dat mag en mocht dagelijks drie uur).

Tekortkomingen

De ellende van de invoering komt terug in de cijfers. Zo hebben controleurs in de eerste maanden van dit jaar veel meer tekortkomingen in de Haagse kinderopvang geconstateerd dan voorheen, laat wethouder Bruines weten. Al gaat het vooral om 'papieren mankementen'. In 2017 groeide het aantal organisaties met een positief inspectierapport juist naar 84 procent.



Kinderopvangorganisatie 2Samen in Den Haag bevestigt dat de invoering van de kwaliteitswet gepaard gaat met heel veel werk. ,,Maar we merken dat de wetswijzigingen vooral voor de kleinere kinderopvangorganisaties in de branche heel ingrijpend zijn.''



2Samen maakt zich zorgen over een nieuwe regel die in 2019 waarschijnlijk van kracht wordt. Dan moet er in de opvang per drie ba-by's één beroepskracht aanwezig zijn. Dat was voorheen vier: ,,Het wordt ongelooflijk moeilijk om nieuwe pedagogische medewerkers aan te trekken, want er is nu al een tekort.''



