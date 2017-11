'Kinderopvang is voor de ouders, niet voor het kind'

Werk combineren met kinderen, het is vaak een hele puzzel. Eentje die in de Haagse regio op verschillende manieren wordt opgelost. Neem de kinderopvang. In Den Haag wordt die weinig gebruikt, in bijvoorbeeld Midden-Delfland juist vrij veel.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bewerkt door nieuwsdienst LocalFocus, blijkt dat slechts 30 procent van de Haagse kinderen tussen de 0 en 4 naar de kinderopvang gaat. In Midden-Delfland is dat meer dan het dubbele: 70 procent.

Andere gemeenten in onze regio liggen zo rond het landelijk gemiddelde. In Delft gaat 50 procent van de kleintjes naar de kinderopvang, in Rijswijk 44 procent, in Westland 54 procent, in Wassenaar 46 procent, in Zoetermeer 44 procent, in Leidschendam-Voorburg 52 procent en in Pijnacker-Nootdorp 52 procent.

Opvallend is bovendien dat in andere grote steden meer gebruik wordt gemaakt van de opvang dan in Den Haag: 37 procent in Rotterdam, 42 procent in Amsterdam en zelfs 51 procent in Utrecht.

Volledig scherm Vita Daniels vangt zoon Manus thuis op. © NICO SCHOUTEN Een eenduidige verklaring voor al die verschillen is volgens het CBS lastig te geven. ,,Een mogelijke verklaring voor de verschillen tussen gemeenten is dat ze nog niet allemaal hun peuterspeelzalen hebben omgevormd tot kinderopvanglocaties. Dit is wettelijk verplicht in het kader van de harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.''

Dat maakt het verschil dus deels een administratieve kwestie. Maar er zijn meer oorzaken. Zo is Midden-Delfland, waar het percentage kinderen dat naar de opvang gaat vrij hoog is, een rijke gemeente. Hier wonen veel werkende ouders, vaak tweeverdieners, en die hebben veel opvang voor hun kinderen nodig. Maar deze gemeente grenst ook aan grotere steden als Delft en Maassluis. Veel kinderen uit die plaatsen steken 'de grens' over naar Midden-Delfland, waardoor het percentage kinderen dat hier naar de opvang gaat nog verder wordt opgedreven.

Voordelig

In Den Haag is dat allemaal anders. Hier wonen ook veel mensen met lagere inkomens. Voor hen is het soms voordeliger om zelf de kinderen op te vangen. Bovendien zijn ouders in 'de grote stad' meer gaan nadenken over het naar de opvang brengen van hun kinderen. Hier is de trend al een tijd om bewuster, duurzamer en minder traditioneel om te gaan met onderwerpen als voeding, milieu én de kinderopvang.

Een van deze 'bewuste' ouders is Vita Daniels uit Den Haag. Zij bracht haar zoon Manus Kik (3) bewust niet naar de opvang. Inmiddels gaat hij wel één middag per week naar een speelgroep, zodat hij kan wennen aan het ritme. Hij gaat straks immers naar school. ,,Mijn mening is dat opvang voor de ouders is, dus niet voor het kind. Zij hebben er in feite niets aan. Ik heb zelf in de kinderopvang gewerkt en ik heb dat met eigen ogen gezien. Ik snap wel dat het soms misschien niet anders kan. Maar wij hebben er ook bewust voor gekozen om het met één salaris te doen, zodat ik thuis kon blijven bij mijn kind.''

Quote Het is duidelijk dat steeds meer mensen nadenken over wat goed is voor hun kind Esther van Oosten

Het gevoel dat ze haar kind iets ontneemt, heeft Daniels niet. Integendeel. ,,Je moet je als vrouw tegenwoordig bijna verantwoorden als je thuis blijft bij je kind. Maar het is zó belangrijk voor een kind dat het zich goed kan hechten aan de ouders. En Manus heeft echt wel veel met andere kinderen gespeeld, dus in die zin heeft hij zeker niets gemist.''

Feminisme

Het gegeven dat de moderne vrouw 'moet willen werken', vindt Daniels onzin. ,,Feminisme gaat er juist over dat je als vrouw moet kunnen doen wat je wilt. En gelukkig zie ik om mij heen steeds meer dat ouders bewust omgaan met de keuze of ze hun kind wel of niet naar de opvang brengen."

Dat laatste kan Esther van Oosten, eigenaar van kinderopvang Koek en Ei in Den Haag, zeker beamen. Zij runt het bedrijf samen met haar man Ahmed Faty. Koek en Ei is een kleinschalige en duurzame kinderopvang met groepen van maximaal tien kinderen. Natuurbeleving en duurzaamheid zijn belangrijk en dat dit concept aanslaat, blijkt wel uit het feit dat ze net een derde vestiging hebben geopend.

Volledig scherm Marieke ter Laak brengt zoon Matise naar kinderopvang Hoeve Ackerdijk. © NICO SCHOUTEN Waardoor het percentage Haagse kinderen dat naar de opvang gaat zo laag is, weet Van Oosten ook niet. ,,Maar het is duidelijk dat steeds meer mensen goed nadenken over wat goed is voor hun kind. En dat zou kunnen betekenen dat ze ze eerder thuishouden. Voor de ouders die hun kinderen wél brengen, proberen we dan ook een zo huiselijk mogelijke sfeer te creëren.''

Marieke ter Laak woont in Delft, maar ze brengt haar zoontje Matisse naar kinderopvang Hoeve Ackerdijk in Schipluiden. Zo verhoogt ze als 'buitenstaander' het Midden-Delflandse percentage. Reden voor deze 'omweg' is dat Hoeve Ackerdijk wat haar betreft net dat beetje extra te bieden heeft.