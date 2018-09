Kinderopvangcentra in de regio houden stints voorlopig in gebruik

Zo geven Zo Kinderopvang, Partou en DAK kindercentra aan dat de bakfietsen niet meteen uit de roulatie worden genomen. ,,Zo'n verschrikkelijke gebeurtenis maakt ons weer extra bewust van het feit dat je zorgt voor het meest kostbare dat ouders hebben'', stelt de directrice van Zo Kinderopvang. ,,Maar we wachten het liefst het onderzoek naar het incident af voordat we maatregelen nemen.'' Het bedrijf gaat wel de bestaande veiligheidsprotocollen omtrent de stints weer tegen het licht houden. Partou, een grote landelijke speler, en DAK kindercentra, met zestig vestigingen in Den Haag en omstreken, kiezen daar ook voor. ,,We volgen het onderzoek op de voet , maar tot op heden zijn nooit ongelukken gemeld'', aldus een woordvoerster van DAK.

Twijfels

Bij andere opvangcentra zijn er echter meer twijfels. AVEM Kinderopvang, Kindercentrum Kindertuin en KindeRdam besloten per direct te stoppen met het gebruik van de stints. Ook Okidoki, actief in het Westland besloot geen stints te gebruiken tot er meer duidelijkheid is. De medewerkers zullen voorlopig de kinderen lopend en met de bus begeleiden.



Bij de Brancheorganisatie Kinderopvang kwamen via diverse landelijke opvanglocaties signalen binnen dat ouders zich zorgen maken over het vervoer van hun kinderen van en naar locaties met Stints. René Loman, woordvoerder van de brancheorganisatie Kinderopvang, geeft ook desgevraagd aan eerst de uitkomsten van het technisch onderzoek van de politie Oost-Brabant af te wachten, voordat er eventueel algemene maatregelen moeten worden afgekondigd. ,,Pas als er helderheid is over de oorzaak, is te bepalen of en hoe opvangorganisaties hun vervoersbeleid hierop moeten aanpassen'', aldus Loman.



