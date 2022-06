Kinderrechters in Den Haag: ,,Ik pieker wel eens over zaken”

Een 17-jarige jongen die een leeftijdgenootje in zijn gezicht schiet bij een school in Zoetermeer. Een 16-jarige die in een park in Rijswijk uit het niets insteekt op Armando (26,), die vervolgens aan zijn verwondingen overlijdt. Of een 14-jarige die wordt aangehouden voor een steekpartij in Wateringse Veld. Ook in De Haag gaan kinderen in de fout. Landelijk gezien wordt zelfs zo’n dertig procent van alle delicten die voor de rechter komen, gepleegd door jongvolwassenen tot 23 jaar. En tot die leeftijd bestaat de kans dat je voor de kinderrechter moet verschijnen. Rechtszaken die zich achter gesloten deuren, buiten het zicht van het publiek, afspelen.