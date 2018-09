Kindje naar ziekenhuis gebracht na aanrijding door auto

Migratie Museum komt gewoon met expositie ondanks streep door subsidie

12:16 De eerste expositie van het Migratie Museum in Den Haag wordt op 22 september geopend. In de tentoonstelling wordt de komst van zo’n 350.000 landgenoten van het vroegere Nederlands-Indië naar Nederland getoond. Directeur Wim Manuhutu wil – ondanks dat het voortbestaan van het museum onzeker is – laten zien wat het kan.