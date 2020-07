Kindje valt ‘van driehoog’ uit raam op Pachtersdreef, slachtoffertje met spoed naar ziekenhuis

kwart filialen getroffen Boze boeren breken protest bij Albert Heijn af na ultimatum gemeente: ‘Punt is gemaakt’

14:45 Honderden boze boeren protesteerden vandaag in Zwolle, Den Haag en Tilburg opnieuw tegen het beleid van het kabinet. In Zwolle werd urenlang het distributiecentrum van Albert Heijn geblokkeerd, waardoor een kwart van de filialen niet meer bevoorraad kon worden. In Tilburg staan vanmiddag zo'n twintig boeren met hun trekkers bij het politiebureau om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten van Landbouw.