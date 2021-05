Kindje valt vijf meter uit boom en raakt bewusteloos in Zuiderpark

Volgens calamiteitensite Regio15 is het kind ongeveer vijf meter naar beneden gevallen. ,,Het slachtoffer was even bewusteloos, daarom kwam naast de ambulance ook een traumahelikopter ter plaatse.” Inmiddels is het kindje weer aanspreekbaar.



Na controle is het slachtoffer per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.