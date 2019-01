Kip gedumpt in ondergrondse container in Schilderswijk

Ambtenaren ziek door ongezonde werkplek­ken bij Volksge­zond­heid

17:08 De kolossale gebouwen rondom het Centraal Station blijken in de praktijk toch een paar maatjes te klein te zijn. Medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uiten in navolging van hun collega’s hun zorgen over het gebrek aan werkplekken.