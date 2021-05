Klaagzang over het Songfestival: je hebt 1000 bloedende geiten in lingerie nodig om te winnen

column‘Het Songfestival. Of zoals de Maya’s het noemen: het einde der tijden.’ In koffiehuis de Koning is er weinig animo voor het Europese zangfestijn. ‘Waar is Hamas als je ze nodig hebt?’, klaagt Ome Ed.