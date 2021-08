Klaar voor de nieuwe kleuters: ‘Ik hoop op weer een normaal schooljaar’

Het is best een beetje feestelijk, zo’n eerste dag weer, dus heeft ze de slingers tevoorschijn gehaald. Op vrijdag, de allerlaatste dag van de zomervakantie, was ze nog druk in de weer. Als een wervelwind ging ze door de drie vrolijke kleuterlokalen op basisschool Het Startpunt in de Schilderswijk. Alles ging aan kant, bergen speelgoed stopte ze in de kast. De ‘puntjes op de i zetten’, noemt ze dat. ,,We beginnen altijd met wat minder speelgoed. Voor de nieuwe kleuters is het anders wat veel.”