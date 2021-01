Klaar voor de schoolkeuze? Start! 16 zaken om rekening mee te houden

in gesprek Duindorper haalt uit naar raadslid dat zei dat Duindorp mocht afbranden: ‘Juist als je boos bent, moet je wachten met zo’n tweet’

25 januari Toen het hulpraadslid Dian Vrijmens uit Huizen op Twitter zei dat Duindorp mocht afbranden, was Kees van der Vorm er klaar mee. Klaar met het eeuwige gescheld over zijn wijk. Hij nodigde hij haar thuis in Duindorp uit voor een goed gesprek. AD was erbij.