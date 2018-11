Klaar voor vertrek vanuit Den Haag naar de provincie

Met dat idee lopen ze al een tijdje rond, maar klaar ervoor waren ze lange tijd niet. En dus kochten ze eind 2015 eerst nog dit huis. Op het wensenlijstje stond een tuin, meerdere slaapkamers en zo dicht bij het strand als maar kon. Veel huizen passeerden de revue, dat op de Abrikozenstraat was echter niet meteen liefde op het eerste gezicht. ,,Ik weet nog dat we zelf niet heel enthousiast waren'', herinnert Deborah Mets zich. ,,Op aandringen van onze makelaar zijn we toch gaan kijken. En je raadt het al: het bleek toch óns huis te zijn. Het was de eerste keer dat het meteen echt goed voelde. En het voldeed aan al onze voorwaarden.‘’



Maar ook een ander cliché werd waarheid: dat liefde blind maakt. Het huis bleek onder de vloer nogal wat verborgen gebreken te hebben die vanwege een te rooskleurig bouwkundig rapport over het hoofd werden gezien. ,,Het begon met een vervelend geurtje in de voormalige keuken. Toen we onder de vloer gingen kijken, was het één grote puinhoop. Het heeft ons een hoop tijd en geld gekost dat weer goed te krijgen. Gelukkig is het nu allemaal opgelost, want dit gun je niemand. Maar het was ook best een moeilijke periode voor ons.'' En net nu alles op orde is, is de wens de Randstad te verlaten concreet geworden. ,,Dat is wel ironisch ja'', beaamt Deborah. ,,Het liefst zouden we dan ook ons huisje oppakken en meenemen.‘’



Maar niet alleen het huis is fijn, ook de gewilde Vruchtenbuurt heeft zijn vele voordelen. Dicht bij het strand, en winkels en horeca op bijvoorbeeld de Vlierboomstraat zijn binnen handbereik. ,,En het is een heel kindvriendelijke buurt. Er zijn veel speeltuinen en onze straat heeft een brede stoep waar kinderen lekker en veilig kunnen spelen.''