Klachten jeugdzorg in twee jaar tijd verdubbeld

Yvette Nass, sinds november vorig jaar jeugdombudsman, vermoedt dat die dossiers lang niet álle mensen vertegenwoordigen die tegen problemen aanlopen als het om jeugdhulp gaat. ,,Ik denk dat een groep kwetsbare jongeren nog niet in beeld is, omdat ze niet kunnen of durven klagen. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten waar dat moet, of omdat ze bang zijn dat dit de relatie met hun ouders of hulpverleners verstoort.‘’



Wie vastzit in de jeugdzorg kampt vaak met een opeenstapeling van problemen en heeft daardoor ook vaak te maken met verschillende wetten en instanties, aldus Nass in het jaarverslag van de lokale ombudsmannen. Daar komt volgens haar bij dat de wachttijden langer worden. ,,En dat heeft meerdere oorzaken: budgetkrapte, personeelstekort en gebrek aan overzicht en regie. Zowel in de ambulante als specialistische zorg, bij begeleid wonen en in het passend onderwijs zijn er wachttijden.‘’



In Den Haag komen relatief veel jongeren in aanmerking voor zorg. De meest recente gemeentelijke cijfers, over het eerste halfjaar van 2018, laten zien dat bijna 5000 (4,5 procent) kinderen tot 18 jaar lichtere vormen van hulp krijgen en dat maar liefst 8136 jongeren (7,4 procent) specialistische jeugdzorg ontvangen.