‘Klant gewond bij steekpartij koffiehuis Diaantje in Den Haag’

Ambachts­weg blijft ook na proef dicht: ‘Heel Wateringen heeft overlast’

12:02 De proef met de afsluiting van de Ambachtsweg in Wateringen is voorbij, maar de weg blijft voorlopig dicht. Maar omdat het verkeer op andere kruispunten in Wateringen finaal vastloopt, wil een deel van de gemeenteraad het hier niet bij laten zitten. ,,De Ambachtsweg moet écht weer open.”