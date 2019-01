‘Klanten emotioneel als ze hun kindje aan mij geven’

Ze groeide op in een familie van musici, speelt van jongs af aan cello en is meester in haar vak. Vioolbouwer Katharina Meierott (48) deed ervaring op over de hele wereld, maar koos ervoor om zich te vestigen aan de Laan van Meerdervoort.

,,Mijn moeder gaf muziekles aan het gymnasium, mijn vader was professor aan het conservatorium in mijn geboorteplaats Würzburg en mijn broer is violist’’, vertelt Meierott. ,,Muziek betekent voor mij heel veel plezier, positieve emoties en positieve energie. Ik word er heel erg blij van.”

Toch heeft ze als enige voor een andere richting gekozen. ,,Zelf speel ik cello. Maar voor mijn beroep wilde ik geen cellist worden. Nadat ik een werkplaats van een vioolbouwer binnenliep was ik verkocht.”



Na het gymnasium besluit ze een opleiding te doen in de vioolbouw, in Duitsland, volgens het oude gildesysteem. ,,Als leerling begin je helemaal onderaan in de hiërarchie met vegen, klusjes doen en natuurlijk leer je ook het vak. Dit doe je drie jaar lang, waarna je een gezelprüfung (een examen, red.) af moet leggen waarbij je een viool moet bouwen, reparaties doet en vragen beantwoordt”, legt Meierott uit.

,,Vervolgens ben je gezel en dan moet je vijf á zes jaar op verschillende plekken werken als vioolbouwer vóórdat je rijpt ben voor het examen tot meester. Tot slot moet je een meester-examen maken die bestaat uit het bouwen van een eigen viool aan de hand van een eigen technische tekening, een stoomcursus pedagogiek en boekhouding, een hele dag repareren en vragen over de geschiedenis beantwoorden.”



In de periode van 1992 tot 1998 werkt zij als gezel in verschillende ateliers over de hele wereld. ,,Ik wilde verschillende richtingen uitproberen: nieuwe instrumenten maken, restaureren en repareren, verkopen en zo”, vertelt ze. ,,In Oostenrijk heb ik in het Kunsthistorisch Museum Wenen veel moeten catalogiseren. In Japan heb ik de nauwkeurigheid en precisie geleerd van een vioolbouwer die vooral zelf bouwde. In New York werd ik in het diepe gegooid omdat mijn Engels niet bijzonder goed was en de baas zelf af en toe afwezig was. Regelmatig kwamen er beroemde musici over de vloer, die hun instrument niet lang konden missen.”

Atelier

Ook werkte zij op verschillende plekken in Nederland. ,,Bij Bouwman in Den Haag werkte ik mee aan de bouw van een viool voor de beroemde Duitse violist Rainer Kussmaul en in Leiden in het atelier van Ulrike Wiebel werd ik klaargestoomd voor het hebben van een eigen atelier.”



Meierott zit sinds 1998 aan de Laan van Meerdervoort met haar eigen atelier, waar ze verschillende violen bouwt, verkoopt, verhuurt, repareert en restaureert. ,,Het bouwen van een viool duurt ongeveer vier weken, maar daarna moet hij nog gelakt worden”, vertelt ze. ,,Verder doe ik allerlei reparaties van een kam vervangen tot aan het ombouwen van een moderne viool naar een barokviool.”



De laatste tijd repareert ze vooral violen. ,,Soms zijn klanten zo enorm verdrietig of ze voelen zich schuldig, omdat ze hun viool hebben laten vallen. Dan worden ze emotioneel en vragen ze zich af of het wel goed komt met hun ‘kindje’ zodra ze hem aan mij overdragen.”