‘Klapperborden’ keren eind dit jaar terug op Den Haag Centraal

Oud-wethouder onwel, debat over Madurodam afgelast

11:17 Oud-wethouder Jack Verduyn Lunel is vanmorgen tijdens een debat in de Haagse raadszaal onwel geworden. De voormalige bestuurder van GroenLinks had de Haagse politiek als betrokken inwoner zojuist toegesproken over de uitbreiding van Madurodam. Op de publieke tribune zakte hij in elkaar.