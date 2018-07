Klassiek pand aan Lange Voorhout verkocht voor bijna 14 miljoen euro

Het gebouw, dat vijf verdiepingen telt en een oppervlakte van 6.048 vierkante meter heeft, staat nu nog helemaal leeg. NSI wil het opknappen en vanaf 2019 verhuren. ,,Dit was een unieke kans om een van de grootste kantoorgebouwen aan een van de mooiste straten in Den Haag te kopen'', stelt topvrouw Anne de Jong. Het bedrijf denkt na de renovatie flinke winst te kunnen behalen, rekening houdend met het tekort aan kantoorruimte in het centrum van Den Haag.



Het Bentinck Huis was van 1700 tot 1818 in het bezit van de familie van graaf Willem Bentinck, meldt makelaar Rademaker Vastgoed. Daarna werd het gebouw gebruikt door onder meer het voormalige Ministerie van Marine, accountantsbedrijf PricewaterhouseCoopers en de Hoge Raad.



