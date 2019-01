‘Klassieke misdaad’ op z'n retour

Er zijn in 2018 minder misdrijven geregistreerd in de Haagse regio dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de eerste politiecijfers over afgelopen jaar, die vandaag bekend werden gemaakt.

Opvallend is de daling van de zogenaamde ‘high impact crimes’, zoals inbraken en overvallen. Dergelijke zaken hebben een grote impact op de slachtoffers en zijn daarom al een paar jaar tot prioriteit bestempeld.

Het aantal geregistreerde woninginbraken is van 5374 naar 4395 gedaald, een daling die in 2015 ingezet werd. Straatroven zakten van 388 naar 328, een trend die al sinds 2014 te zien was en geregistreerde overvallen gingen van 101 naar 92. Met name die laatste daling is een opvallende, zo meldt de politie. Want landelijk, werden juist meer overvallen gepleegd.

Zakkenrollerij

Ook werd minder vaak aangifte gedaan van zakkenrollerij. Dat aantal duikelde van ruim 2040 naar ruim 1340, een daling van 35 procent. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven ging in de Haagse regio in een jaar tijd van ongeveer 92.750 naar zo’n 85.750.

Cijfers waar de politie mee thuis kan komen. Maar, zo benadrukt de Haagse politie Paul van Musscher, cijfers vertellen niet het hele verhaal. ,,Op klassieke criminaliteit, zoals woninginbraken en straatroof, boeken we tot nu toe goede resultaten”, concludeert Van Musscher. ,,Maar de veiligheidsvraagstukken veranderen, onder andere door digitalisering en internationalisering. Internetoplichting, kinderporno of witwassen van geld via digitale betaalmethoden vragen steeds meer onze aandacht en de resultaten zijn moeilijker te meten.” Ook radicalisering, vluchtelingen en mensenhandel zijn kwesties waar de politie meer en meer mee in aanraking komt.

Langzaam

Uit de cijfers blijkt tevens dat de politie het afgelopen jaar meer spoedmeldingen heeft moeten afhandelen dan in de jaren ervoor. Meer dan 29.000 spoedmeldingen kwamen er binnen, ten opzichte van ruim 27.000 een jaar eerder. Daarentegen had de politie wel vaker meer dan een kwartier nodig om op de plaats van een gemeld misdrijf te komen. In 2015 was de eerste politieauto in meer dan 90 procent van de spoedgevallen binnen vijftien minuten ter plekke. De jaren daarna daalde dat percentage langzaam. In 2018 werd in 87,7 procent van de gevallen die norm gehaald.