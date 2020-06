Klein groepje in Ridderzaal: Veteranendag gaat door, maar dan wel op zijn ‘corona’s’

Voorgaande jaren marcheerden duizenden veteranen door het Haagse centrum, vlogen vliegtuigen van de luchtmacht over en nam koning Willem-Alexander een defilé af. De happening die het ooit was, wordt het deze editie niet. Er is alleen een programma in de Ridderzaal waar een klein groepje gasten aanwezig is.

‘Soldier On’

Wie ieder jaar trouw kijkt of aanwezig is, kan er toch een beetje bij zijn. Het evenement is te volgen via een live-uitzending op NPO1 of een livestream via veteranendag.nl.