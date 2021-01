Klein wonder: fietser raakt lichtgewond bij aanrijding in Rijswijk

In beangsti­gen­de stilte van de lockdown ontstond opera The Mad King

18:19 De Italiaanse operaregisseur Stefano Simone Pintor zat 69 dagen thuis in quarantaine. In die stille, beangstigende afzondering ontstond het idee voor de nieuwe voorstelling van het Haagse gezelschap Opera2day: The Mad King. Vrijdagavond is de online première.