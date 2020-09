Klein Zandvoort op het veen: Laak krijgt bij opknapbeurt circuit cadeau voor rc-auto's

videoMaar wat zouden jullie zélf nu willen, als je geld had om je straat mooier en gezelliger te maken? ‘Een racecircuit voor op afstand bestuurbare auto's’, was het meest verrassende antwoord op deze vraag van de gemeente Den Haag aan inwoners van Laak. Hier zijn voor de echte auto's 200 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd, nadat eerst de riolering was vervangen. Nadat uit een speciaal subsidiepotje ‘volwassen’ bewonerswensen als meer groen werden betaald, stak precies genoeg geld over om voor de kleintjes een spectaculaire sintelbaan aan te leggen. Verkeerswethouder Robert van Asten (rechts) hoopt maar dat het laakbare rijgedrag tot het circuit beperkt blijft, werk aan het tegengaan van verkeersongelukken heeft de gemeente al genoeg.