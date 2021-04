Kleine brand in portiekflat, tram 16 gestremd

Van wieg tot graf Chris (91) bluste in zijn eentje een brand in de toren van de kerk van Ter Heijde

28 april De commandant van de vrijwillige brandweer van Monster was alert. De kundige loodgieter bluste ooit in zijn eentje een brand in de toren van de kerk van Ter Heijde. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Chris Spaans (26 december 1929 – 9 februari 2021).