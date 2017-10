Kleine brand veroorzaakt veel schade in woning Torenstraat

14-jarige jongen had niets met Zoetermeerse steekpartij te maken

17:59 De 14-jarige jongen die vorige week werd opgepakt omdat hij in Zoetermeer een 38-jarige vrouw zou hebben neergestoken, had niets met de zaak te maken. Dat heeft het Openbaar Ministerie zojuist laten weten. Hij is vrijgelaten en geen verdachte meer, zegt een woordvoerder.