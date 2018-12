Kleine juweeltjes in het minidrama van ADO Den Haag

Wat er aan analyse uit komt, is veelal zum kotzen. Als je tegen abortus bent en je ziet Johan Derksen - wel, dan ga je toch twijfelen. Ik hield mijn Haagse hart dan ook vast toen ik een videoboodschap ontving van de ADO-selectie.



Het idee van een gespeelde wenskaart pakt echter wonderwel goed uit. Sterker, ik zat enkele keren flink te grinniken. De laatste keer dat ik heb zitten lachen om de prestaties van ADO is toch al gauw een paar maanden geleden.



Zie, daar vieren zij kerst - niet rond een kribbe, maar in een skybox in het Cars Jeans stadion. Onze engelen van het gras. In gezamenlijke zoetsappige sferen wordt de tafel gedekt, de boom versierd, de spuuglelijke kersttruien zijn aangetrokken en er is hippe muziek. Aan tafel wordt een kerstquiz gespeeld. 'Hij is altijd te laat en staat in twee vakken geparkeerd. Is het de Porsche van Kishna of de haarband van Troupée?’