‘Kleine kans dat de maximumsnelheid op snelwegen in de regio omlaag gaat’

De pogingen van verschillende gemeenten ten spijt, lijkt de kans klein dat de maximumsnelheid op snelwegen in de regio omlaag gaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat er de afgelopen jaren meerdere verzoeken zijn geweest van gemeenten die de limiet verlaagd wilden hebben, onder meer op de A12 en de A4. Die zijn allemaal niet gehonoreerd.

Lees ook PREMIUM Jakkeren of juist schoon en stil? Vooral gemeenten rond A12 pleiten voor verlaging limiet Lees meer

Afgelopen voorjaar deed Leidschendam-Voorburg nog een poging en schreef een brief naar verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen.

100 kilometer per uur

Het gemeentebestuur wil, onder meer vanwege luchtvervuiling en geluidsoverlast, de snelheid op de A4 zowel overdag als 's nachts op 100 kilometer per uur hebben en op de A12 in beide richtingen 80. Nu is dat nog 100 voor het verkeer dat Den Haag uitrijdt.

De luchtvervuiling langs de A12 en A4 ligt volgens het ministerie onder de 'wettelijke grenswaarde'. Bovendien is de doorstroming en verkeersveiligheid bij 100 kilometer per uur beter dan bij 80 het geval is.