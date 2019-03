Kleine kans op behoud karakteristieke Theresiakerk aan Apeldoornselaan

Zijn parochie zit financieel in zwaar weer. Ondertussen lopen de kosten voor de kerk – belasting , energie - door, zolang de gemeente niet met een vergunning voor sloop- en nieuwbouw afkomt, stelde hij.



Politieke partijen hadden best te doen met de parochie, maar voor hen woog zwaarder dat het alternatieve plan het bijzondere jaren-dertig gebouw laat staan. Velen vonden het nieuwbouwplan ondermaats.



Omdat een meerderheid het alternatief van ‘Nieuw hart voor de wijk’ nog een kans leek te willen geven, gaf wethouder Revis de gemeenteraad de ruimte. Wel zei hij zelf graag met de ontwikkelaar van het nieuwbouwplan door te willen gaan. ,,Ik denk dat we in stevig overleg iets bijzonders van kunnen maken.’’



Maar de politiek koos voor een half jaar uitstel. Of dat de Theresiakerk overeind houdt, moet nog blijken. Vooralsnog is het alternatieve plan inhoudelijk zwak, zei raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Ook moet er financiering gevonden worden.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!