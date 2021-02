Kleine ondernemers staat water tot aan de lippen: ‘Sommigen betalen hun personeel gewoon niet’

Minder faillisse­men­ten in Haagse regio, maar grote klap komt nog: ‘Veel bedrijven liggen nu in coma’

11 januari Veel bedrijven hebben het zwaar vanwege corona. Toch zijn er in de Haagse regio relatief weinig faillissementen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In heel 2020 gingen er in totaal 156 ondernemingen op de fles. Dat zijn er minder dan in voorgaande jaren. De vooruitzichten zijn echter niet positief. ,,Als het langer duurt, raak je uitgeput.’’