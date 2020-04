Kleine woningbrand in huis dat te koop staat in Wassenaar

Interview & Video Busra (23) verloor haar verloofde, broertjes en neef bij een au­to-ongeluk: ‘De emotie geluk, die ken ik niet meer’

18 april Busra Igdir (23) verloor op 24 april 2019 in één klap haar verloofde Joey (26), haar broertjes Mohamed (21) en Yunus (16) en haar neef Emre (18) bij een auto-ongeluk op de A12. Komende ramadanperiode deelt de Zoetermeerse voedselpakketten uit aan arme gezinnen. ,,Uit naam van mijn dierbaren. Ik hoop dat ze daardoor een hoger plekje krijgen in het paradijs.” Dit is haar verhaal.