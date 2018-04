Kleiner aanbod op Open Huizen Dag

In Den Haag konden nieuwsgierigen zaterdag in 186 huizen een kijkje nemen. Op de Open Huizen Dag in april 2017 waren dat er nog 305. ,,In de Randstad worden woningen momenteel in no time verkocht”, legt voorzitter Jan Kokje van NVM Haaglanden uit. ,,Het aanbod wordt kleiner, maar de vraag blijft groot. De opkomst was dan ook onverminderd goed.”