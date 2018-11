Klets in het gezicht met nat badpak

Ik sjok er maar achteraan als je, na het uitgaan van school, met twee meisjes uit groep 4 of 5, naar de speelplek loopt. ,,Wie is die man?" hoor ik het oudste meisje achterdochtig vragen. Die is prima opgevoed. ,,Dat is m'n opa. Hij is al bijna honderd. Die komt me graag halen, omdat vorig jaar z'n vrouw is overleden." Ik weet niet wat ik hoor, maar moet wel lachen. ,,Dan ziet hij er niet erg droevig uit", constateert het meisje achteromkijkend. ,,Nee natuurlijk niet", zeg jij. ,,Hij is verdrietig in zijn hoofd. Dat kan niemand zien. Alleen ik." Giechelend rennen jullie naar de kabelbaan.



Een uurtje later laat je thuis de nieuwe hype zien. Een plastic bal waarvan je steeds een nieuwe laagje afpelt. Onder elke 'schil' zit een verrassinkje en helemaal binnenin een schattig poppetje. Gekregen omdat je weer een smiley op zwemles hebt gehaald. Nog ééntje, dan mag je naar 'badje 5'. Prachtig vind ik het als je borstcrawl doet. Net Ada Kok. Aandoenlijk, je huppeltje, na het spurtje richting zwemleraressen, als je een baantje hebt getrokken. Ik kijk bewonderend naar de juf met getatoeëerde armen. Mooi. Ze heeft de meest galmende stem. ,,Spreid, sluit." Doet me denken aan mijn schoolzwemmen in De Mauritskade, begin jaren zestig. Na elke zwemles een zeekaak of puddingstukje halen bij Hus tegenover het bad. Mijn vriendje Charles kreeg een vakantiebaantje in de gemeentelijke badhuizen. In de Noorderbeekstraat, Jan van Goyenstraat, Tholensestraat en op de Parallelweg. Een douche van 20 minuten kostte een kwartje. Zeep moest je zelf meenemen. Op de deuren van de badhokjes zat een klokje. Daarop werd de eindtijd ingesteld. Als de tijd om was, moest je op de deur bonken om te waarschuwen. Een bad had je alleen in het particuliere badhuis in de Torenstraat, naast de Torengarage, de General Motors dealer.