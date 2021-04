Kleurrijk herenhuis te koop: Daniëlla en Marco gaan terug naar hun roots in Zeeland

Als jonge twintigers kwamen Daniëlla en Marco Kreiken vanuit Zeeland naar de Randstad. Eerst in Voorburg, maar de laatste 36 jaar hier op de Mauritslaan in Rijswijk. De twee woonden in Voorburg met hun jonge kinderen in een bovenhuis en konden wel wat meer ruimte gebruiken. ,,Al wandelend en op de fiets hebben we een aantal buurten verkend, en deze sprak ons erg aan”, vertelt Marco. ,,Het was toen al een woonerf waar je maar 15 kilometer per uur mocht rijden. De kinderen konden dus altijd heerlijk buitenspelen.”