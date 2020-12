Kleurrijke Hagenaar Frans Vierling overleden, erehaag voor de deur van zijn atelier

Lee Towers (74) wacht op betere tijden: 'Mijn tenen staan krom als ik iemand hoor roepen over dor hout’

25 december Over een paar maanden viert Lee Towers zijn 75ste verjaardag. Nooit had hij kunnen denken dat de aanloop naar die mijlpaal zo extreem zou verlopen. ,,Maar ik red me wel hoor”, zegt de ambassadeur van Rotterdam, die in zijn Scheveningse penthouse wacht op betere tijden.