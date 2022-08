Kleve tot Den Haag: familie en vrienden fietsen 171 km voor slachtoffers van de oorlog

Om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne stapt de groep, op initiatief van de familie Holtes, over twee weken op de fiets. Ze beginnen in de Duitse stad Kleve en rijden helemaal naar de Haagse kust. Ze maken een rit van 171 kilometer, dat staat symbool voor het aantal dagen sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak.



Het doel was om 3000 euro op te halen, maar dat is inmiddels verhoogd. ‘Nog twee weken tot onze rit en we hebben ons fondsenwervingsdoel bereikt’, schrijft de familie. ‘We willen dit geweldige momentum graag voortzetten, dus verhogen we ons doel naar 4000 euro.’