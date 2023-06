Klimaatactivist Arne (33) vrijgesproken van bijten van agent tijdens A12-blokkade

Minister geeft groen licht voor nieuwe islamiti­sche middelbare school in Den Haag: ‘Histori­sche mijlpaal’

Minister Dennis Wiersma heeft alsnog toestemming gegeven voor de oprichting van een nieuwe islamitische middelbare school in Den Haag. Vorig jaar werd de aanvraag van het Aida College nog afgewezen, maar de nieuwe aanvraag is nu wél goedgekeurd. Officieel is er nu zelfs ruimte voor twee islamitische middelbare scholen in de hofstad.