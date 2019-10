Klimaatactiviste Greta Thunberg komt naar Den Haag

Man huilt na horen van strafeis om ontplof­fing in flat Stieltjes­straat

11:55 Het Openbaar Ministerie heeft gisteren vier jaar cel geëist tegen de man die in november 2018 een ontploffing zou hebben veroorzaakt in een flat aan de Stieltjesstraat in Den Haag. De ravage was groot, de verdachte liep brandwonden op. Hij zegt dat hij in het huis was om een koffer op te halen en barstte in huilen uit bij het horen van de eis.