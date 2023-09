Klimaatactivisten demonstreren ook in kleinste stad van Nederland

Extinction Rebellion zet EHBO’ers bij A12-blokkade vanwege warm weer: ‘Neem water en zonnebrand mee’

Extinction Rebellion wil zaterdag en zondag water uitdelen bij de aangekondigde blokkade van de A12 in Den Haag. Ook roept de groep klimaatdemonstranten op om zelf water, eten en zonnebrand mee te nemen ‘en eventueel een paraplu of parasol. Zonder scherpe punten, want die kunnen als wapen gezien worden en we houden vreedzame protesten.’