Klimaatactivisten lijmen zich vast bij kantoren CDA, D66 en VVD, zestien personen aangehouden

Klimaatactivisten hebben zich vanmiddag met hun handen vastgelijmd aan de stoeptegels voor de partijkantoren van het CDA, D66 en de VVD in Den Haag. Zestien personen gaven geen gehoor aan de oproep van de politie om te vertrekken en zijn aangehouden. Het is de vierde dag op rij dat Extinction Rebellion voor reuring zorgt in de Haagse binnenstad.

De betogers van de actiegroep hielden daarvoor een stille tocht langs die kantoren, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van klimaatverandering. Ze vertrokken rond half drie vanaf het Malieveld, zoveel mogelijk in het zwart gekleed. Vervolgens verzamelden enkele actievoerders zich bij de drie partijkantoren, die respectievelijk aan het Buitenom, de Lange Houtstraat en aan de Mauritskade staan.

Nadat zij zichzelf hadden vastgelijmd aan de grond, vroeg de politie in ieder geval bij het kantoor van D66 of de actievoerders weg wilden gaan maar dat weigerden ze. De politie stond op scherp voor de klimaatacties. In de Haagse binnenstad waren veel agenten en busjes van de mobiele eenheid zichtbaar aanwezig.

‘De Week van Klimaatrebellie’

De vastlijmactie bij de partijpanden is onderdeel van ‘De Week van Klimaatrebellie’. Extinction Rebellion voert de hele week al actie. De groep wil aandacht voor klimaatverandering en eist dat Nederland per 2025 klimaatneutraal is.

Gisteren wilden de demonstranten de Utrechtsebaan blokkeren met stilstaande voertuigen. Die poging mislukte omdat de politie de activisten al voordat zij aankwamen klem had gereden. Alle 25 inzittenden van de wagens werden aangehouden, inclusief AD-verslaggever Hans Nijenhuis en fotograaf Marco de Swart.

Dat die actie mislukte weerhield Extinction Rebellion niet om diezelfde middag door te gaan met actievoeren. Rond 13.00 uur verzamelde zich een groep van ongeveer honderd activisten op de Koekamp in Den Haag. De betogers gingen vervolgens dansend door de Haagse straten. Tientallen agenten, zowel te voet als te fiets, volgden de betogers. Ook stonden er meerdere politiebusjes en waren er agenten te paard op het protest afgekomen.

Quote De actiegroep mag demonstre­ren, maar mag geen wegen blokkeren. Gemeente Den Haag

De protestgroep heeft aan het begin van de week drie demonstraties aangemeld bij de gemeente Den Haag. ,,De actiegroep mag demonstreren, maar mag geen wegen blokkeren”, liet de gemeente Den Haag toen al weten.

De demonstranten doken maandag op verschillende plekken in de stad op, vastgeketend, vastgelijmd en soms halfnaakt. Na enkele uren greep de politie in. Agenten hadden er een dagtaak aan om de wegen weer vrij te krijgen. In totaal zijn er tijdens de eerste actiedag ruim zestig mensen opgepakt.

Schop

Ook dinsdag zorgden leden van de actiegroep voor problemen in Den Haag. Toen doken tientallen demonstranten op om het kruispunt van de Prins Clauslaan en Juliana van Stolberglaan te bezetten. Eén van hen schopte een agent in het gezicht. De politie had gisteren de afrit naar de A12 uit voorzorg afgesloten. De blokkeerders konden aanzienlijk sneller worden aangepakt dan de dag ervoor.

De actievoerders zijn van plan om tot en met 18 oktober door te gaan met protesten in Den Haag, soms aangekondigd en soms onaangekondigd.

