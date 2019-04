Klimaatactivisten opgepakt om vernielingen bij hoofdkantoor Shell

Enkele tientallen klimaatactivisten demonstreren vanochtend bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Een deel van de groep heeft zichzelf vastgelijmd aan de deuren bij de ingang. Op de ramen werden leuzen geschreven, op de grond lagen mensen in bodybags en op de trappen werd nepbloed gegooid.

Aanhoudingen

De demonstranten noemen zichzelf Extinction Rebellion (XR), naar een Britse actiegroep die de afgelopen week protestacties in Londen heeft gehouden. Deze week kwam de groep ook al in het nieuws omdat ze op het Plein in Den Haag eveneens emmers vol nepbloed gooiden. Ze werden toen op de bon geslingerd omdat ze de plek niet schoon genoeg achterlieten. Ook bezetten ze deze week het Internationaal Gerechtshof. Daar werden meerdere demonstranten aangehouden wegens huisvredebreuk. Extinction Rebellion zegt het systeem te willen veranderen om zo de schade van de klimaatcrisis te beperken.



