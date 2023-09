Klimaatactivisten razendsnel van A12 gehaald, ook boze automobilist opgepakt

Mijn Allessie Serge (48) kreeg zeer gewilde T1-bus cadeau: ‘Een roestig pareltje’

De meeste mensen betalen zich blauw aan een Volkswagen T1, maar Serge van der Goes (48) kreeg ’m cadeau. Een bijzonder gebaar van een man voor wie hij met zijn bedrijf werk had verricht. Met overgave stortte de Nootdorper zich op dit gekregen project dat hij in acht jaar tijd omturnde van een roestig eendje tot een puntgave zwaan.