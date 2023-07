Klimaatactivisten van Extinction Rebellion bezetten filiaal van ING-Bank in Haagse binnenstad

ADO casht door transfer Milan van Ewijk: bijna een miljoen voor Haagse club

De transfer van Milan van Ewijk naar Coventry City is ook goed nieuws voor ADO Den Haag. De rechtsback van Heerenveen verkast voor ruim 4,5 miljoen euro naar de Engelse club plus nog bonussen, die uitkomt in de Championship. Daarvan is zo'n 20 procent voor ADO, waar de vleugelverdediger van 2019 tot 2021 speelde.