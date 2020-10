Klimaatactivisten voor de rechter vanwege besmeuren ministerie van Economische Zaken

World Grand Prix Het sprookje eindigt in de finale voor Van Duijvenbo­de

12 oktober Dirk van Duijvenbode (28) deed de dartswereld afgelopen week versteld staan. Hij schakelde de ene na de andere topper uit bij de World Grand Prix in Coventry, een van de acht Major-toernooien van profbond PDC. Pas in de finale wist Gerwyn The Iceman Price hem een halt toe te roepen (2-5). Met een cheque van 55.000 euro en een geweldige ervaring keert Van Duijvenbode huiswaarts.