Klimaatdemonstranten bij Hofvijver: ‘Eén kans om het beter te doen’

Viruswaan­zin annuleert demonstra­ties in steden en doet oproep: Kom zondag naar het Malieveld

11:02 De demonstraties die Viruswaanzin komende zondag in twintig plaatsen in Nederland wilde houden tegen de coronamaatregelen, zijn geannuleerd. Dat schrijft de organisatie op hun Facebookpagina. In plaats daarvan roepen ze iedereen op om op 28 juni naar het Malieveld te komen.