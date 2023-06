Klimaathapper Arne (33) herinnert zich bijten van agent niet tijdens A12-blokkade: ‘Raakte in paniek’

Zorgen vanuit Haagse politiek na ontslag ADO-veilig­heids­coö­r­di­na­tor

De VVD en Christenunie/SGP hebben maandag in een brief aan de Haagse gemeenteraad hun zorgen geuit over het vertrek van veiligheidscoördinator Maurice Westerwoudt bij ADO Den Haag. Westerwoudt werd vorige week ontslagen. Bovendien werd zijn functie bij de Haagse club opgeheven.