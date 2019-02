Klimaatspijbelen, heeft dat wel zin?

Korter douchen en beter afval scheiden. Alies Vercouteren, een 14-jarige leerlinge van het Segbroek College, doet in haar dagelijks leven echt haar best om zo klimaatvriendelijk mogelijk te leven. ,,Het besef dat kleine aanpassingen in je gedrag al een groot verschil kunnen maken mis ik bij veel mensen. Vandaar dat ik ga staken. Ik hoop dat deze manifestatie duidelijk maakt dat er iets moet veranderen. Iedereen is bezig met plannen op de lange termijn, terwijl er al op korte termijn iets moet gebeuren. Ik zie gelukkig bij leeftijdsgenoten dat dat besef er wel is. Bijna mijn hele klas staakt morgen.’’