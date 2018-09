Klimmen en kop koffie in voormalige bioscoop

Veel Hagenaars en Hagenezen zullen het gebouw in de Boekhorststraat 47 nog kennen als Thaliabioscoop, die er tot 1972 gevestigd was. Ook het Broekenhuis, vroeger dé herenwinkel van Den Haag, was te vinden in wat toen nog de meest chique winkelstraat van het centrum was.



De laatste jaren echter, stond het pand leeg en werd er niets mee gedaan. Tot zo'n 2,5 jaar geleden de glazen gevel gestript werd en de authentieke bioscoopgevel tevoorschijn kwam, die inmiddels in ere is hersteld.



Erachter is óók het nodige gebeurd. In de binnentuin - vroeger een bioscoopzaal, die in de jaren tachtig werd verwoest door brand - zijn houten boomhutten gebouwd. Op de begane grond is een horecazaak gerealiseerd. Terwijl de kleintjes klimmen en klauteren, kunnen pap en mam genieten van een kop koffie of omelet. Met, door het glas, mooi zicht op de koters.